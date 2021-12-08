Искавшая богача в интернете 20-летняя девушка влюбилась в 77-летнего пенсионера

Студентка рассказала о планах выйти замуж за простого мужчину старше нее на 57 лет

Студентка из Мьянмы искала богача в интернете, влюбилась в простого пенсионера старше нее на 57 лет и теперь планирует выйти за него замуж. Историю пары с большой разницей в возрасте публикует Daily Star.

20-летняя студентка Джо познакомилась с 77-летнем британским музыкальным продюсером Дэвидом на сайте знакомств. Девушка рассказала, что искала состоятельного мужчину, чтобы тот мог финансово ее поддержать во время учебы. Чтобы привлечь более богатых кандидатов, Джо указала свое местоположение в Великобритании.

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Новые знакомые начали общаться каждый день, и их связь продолжала крепнуть. Несмотря на то, что у Дэвида не было возможности финансово обеспечивать девушку, он стал для нее советником и наставником. В течение полутора лет пара ежедневно переписывалась и созванивалась.

Дэвид объяснил, что он очень молод душой и не представляет себя рядом с женщиной своего возраста. По его словам, Джо отлично ему подходит. Его покорила ее нежность и доброта.

Влюбленные надеются, что встретятся в Великобритании, и обсуждают совместные планы на жизнь. «Я хотел бы жениться на ней в том числе потому, что это даст ей определенную безопасность. Что касается детей, я никогда их не хотел, но если Джо захочет, кто знает?» — отметил британец.

Ранее сообщалось, что 55-летний житель Миссури, США, женился на возлюбленной, которая младше него на 28 лет. Уже почти год американцы состоят в браке, и за это время их союз не раз подвергался критике в интернете. В частности, женщину называли охотницей за деньгами, а ее мужа — извращенцем.