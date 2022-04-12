Вирусолог оценил вероятность новой волны COVID-19 в России

Вирусолог Альтштейн заявил, что от новой вспышки коронавируса защитит мытье рук

Новой волны заболеваемости коронавирусом в мае-июне в России ждать не следует, считает главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи, доктор медицинских наук Анатолий Альтштейн. По его мнению, к этому времени могут появиться краткосрочные всплески, но устойчивого подъема не будет. Об этом ученый рассказал в беседе с «Лентой.ру».

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России в конце мая — июне возможен рост заболеваемости COVID-19. Министр здравоохранения отметил, что вероятность новой волны коронавируса и ее сила будут зависеть от отношения россиян к ревакцинации и соблюдению санитарных норм.

Мурашко добавил, что в Китае и ряде европейских стран подъем заболеваемости COVID-19 уже фиксируется. «Поэтому мы готовимся», — заключил он.

Без серьезных оснований

«Я не совсем уверен, что будет подъем. По моему прогнозу, его не будет. В Европе подъем уже был и тут же пошел вниз. Это был вариант омикрона BA.2 или стелс. Потом произошел спуск и каких-то серьезных оснований что в конце мая — в июне будет подъем я особенно не вижу», — высказался Альтштейн.

Он добавил, что, возможно, Мурашко опирается на мнение молекулярных генетиков, которые могут обладать другим объемом информации. Однако вирусологи пока не склонны считать, что в названные сроки в России начнется устойчивый подъем заболеваемости.

«Что касается подготовки, если таковая вообще возможна, то нужно как можно скорее выпустить вариант вакцины, который направлен именно на омикрон. Собственно, этим еще в декабре начали заниматься, и, может быть, здесь есть какое-то продвижение. Вообще срок достаточный для того, чтобы новую вакцину, по крайней мере после двух фаз клинических испытаний, можно было бы ввести», — высказался главный научный сотрудник Центра имени Гамалеи.

Он подчеркнул, что люди могут защититься от нового скачка заболеваемости коронавируса старыми вариантами препаратов. «Вакцинация даже теми вакцинами, которые уже есть, имеет смысл, она все-таки тоже спасает жизни», — отметил вирусолог. Также помогут масочный режим, дистанцирование и мытье рук.

Ранее вероятность новой волны коронавируса оценили в Роспотребнадзоре. Эксперт ведомства Камиля Хафизова заявила, что резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается, несмотря на рост доли стелс-омикрона в регионах России.

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее сообщил, что летом в России ожидается затишье по ситуации с коронавирусом. При этом он допустил рост заболеваемости COVID-19 весной и осенью.