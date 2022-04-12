Обвиняемый в похищении и убийстве шансонье Дон ранил себя в суде

Причастный к убийству украинского криминального авторитета шансонье Дон ранил себя в суде

В Останкинском суде Москвы обвиняемый в похищении человека и его убийстве шансонье Дон, он же Дмитрий Поляков, ранил себя в кабине для подсудимых. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщает РЕН ТВ со ссылкой на источник.

По данным издания, инцидент произошел уже после судебного заседания. Шансонье оказали первую помощь на месте происшествия, но мужчину все же пришлось госпитализировать.

Ранее сообщалось, что сотрудники МВД поймали одного из помощников Полякова по делу о похищении украинского авторитета Юрия Василенко. Василенко был основным фигурантом дел об убийстве бывшего депутата Госдумы Дениса Вороненкова и лидера партии «Оплот» Евгения Жилина; его похитили в начале 2019 года из московского ресторана «Базилик».

В заведение вошла группа мужчин и приказала авторитету следовать за ними, он попытался убежать, завязалась потасовка, налетчики открыли огонь. Мужчина получил ранение, похитители засунули его в багажник машины и увезли. Уже в феврале стало известно, что Василенко мертв.