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В Бельгии обнаружили новую разновидность омикрона

Le Vif: в Бельгии обнаружили новую разновидность омикрон-штамма COVID-19 BA.4

Фото: Pixabay

Вирусологи Левенского католического университета рассказали, что в Бельгии обнаружили новую разновидность омикрон-штамма коронавирусной инфекции BA.4, сообщает издание Le Vif.

Отмечается, что данный вариант COVID-19 ранее уже находили в нескольких странах, а брюссельские ученые даже успели его изучить. По словам специалистов, мутации вируса являются нормальным процессом, поэтому стоит ожидать появления его новых вариантов. Также, по их словам, возникновение новых вариантов омикрона не так страшно, как появление новых штаммов коронавируса.

Ранее иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков заявил, что новый вид омикрон-штамма коронавируса XE — «гибридный вариант», который находится между штаммами ВА и ВА.2. Есть вероятность, что он будет на 10 процентов заразнее, чем ВА.2, отметил он.

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Марина Совина
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