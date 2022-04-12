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Малышева рассказала о неочевидных опасных причинах боли в пояснице

Телеведущая Елена Малышева заявила, что боль в пояснице может быть симптомом рака почек

Фото: Globallookpress.com

Врач-терапевт и ведущая программы «Жить здорово!» на Первом канале Елена Малышева назвала неочевидные опасные причины, на которые может указывать такой симптом как боль в пояснице. Их специалистка озвучила в своем канале в Telegram.

«Боль в пояснице далеко не всегда связана с позвоночником. В этой области лежит огромное количество органов, самым главным из которых является поджелудочная железа», — предупредила доктор. Малышева заявила, что при подобном болевом синдроме никогда нельзя сразу начинать лечение.

По словам специалистки, в таком случае нужно выпить любой обезболивающий препарат, после чего записаться на магнитно-резонансную томографию (МРТ) этой зоны. Затем пациенту необходимо обратиться к доктору и показать результаты обследования. «Тогда врач начнет лечить вас, понимая, какой орган болит. А болеть может поджелудочная железа из-за рака, почки из-за рака почек и так далее», — рассказала телеведущая.

Ранее Малышева также назвала три важных овоща, употребление которых в пищу может продлить жизнь человека. К таким продуктам медик отнесла петрушку, красный лук и морковь.

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Маргарита Щигарева
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