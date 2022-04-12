Раскрыта связь между характером девушки и размером ее сумки

Психолог Ольга Адрианова заявила, что маленькие сумки выбирают легкие в общении девушки

Российский психолог, гипнотерапевт и НЛП-тренер Ольга Адрианова раскрыла связь между характером девушки и размером ее сумки. Комментарий эксперта приводит издание «5-tv.ru».

Специалистка заявила, что маленькие сумки выбирают легкие в общении женщины, которые предпочитают решать проблемы по мере их поступления. Кроме того, владелицы подобного аксессуара, как правило, уравновешенны и привыкли доверять окружающим, отметила Адрианова. «Маленькая сумочка — это про базовые чувства спокойствия и безопасности, которые так необходимы, чтобы быть счастливой», — объяснила она.

В свою очередь, обладательницы больших сумок, по словам психолога, желают предусматривать все детали и контролировать происходящее. Собеседница издания добавила, что использование подобного вместительного изделия свидетельствует о внутренней тревоге девушки. При этом если объемный аксессуар пустой или полупустой, значит, его хозяйка склонна упускать предоставленные ей шансы.

В то же время Адрианова пояснила, что вместительные сумки, заполненные разнообразными предметами, сигнализируют о том, что женщина не доверяет своему партнеру. «Причина — она в принципе не доверяет мужчинам и всему миру, это чревато внутренним конфликтом. С одной стороны, она хочет чувствовать себя маленькой девочкой и хочет, чтобы о ней заботились, а с другой — мечтает о том, чтобы мужчина взял на себя решение всех проблем», — отметила она. Владелицы маленьких сумок, напротив, привыкли полагаться на партнера и перекладывать на него ответственность.

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