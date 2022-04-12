Бывшему начальнику ОГИБДД заменили условный срок на реальный по делу о взятке

В Башкирии экс-начальника отдела ГИБДД отправили в колонию на четыре года за взятку

Бывшего начальника ОГИБДД Нефтекамска осудили на четыре года лишения свободы в колонии общего режима за превышение должностных полномочий и за получение взятки. Об этом во вторник, 12 апреля, сообщили в пресс-службе прокуратуры Башкирии.

Также ему назначили штраф в размере 600 тысяч рублей и лишили звания майор полиции. Вину он не признал. Ранее его приговорили к условному сроку, однако Верховный суд Башкирии посчитал такое наказание слишком мягким.

По данным следствия, в сентябре 2019 года сотрудники ДПС отстранили лишенного прав местного жителя от управления машиной, составили в отношении него протокол и поместили его авто на спецстоянку. После этого нарушитель обратился к подсудимому, который сказал подчиненным уничтожить материалы проверки. Помимо этого, в мае 2018 года страж порядка через посредника получил взятку в размере 30 тысяч рублей за помощь местному жителю в получении прав без сдачи экзаменов.

Преступления выявили сотрудники ФСБ.

В январе сообщалось, что в Екатеринбурге осудили на два года экс-полицейского, помогавшего банде сутенеров. Он был оперуполномоченным по особо важным делам свердловского полицейского главка и одновременно «крышевал» группировку местных криминальных авторитетов, которые занимались организацией проституции.