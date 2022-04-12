Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Президент Чехии отверг идею размещения военной базы США в стране

Президент Чехии Земан не намерен поддерживать идею о размещении военной базы США в стране
Милош Земан

Милош Земан. Фото: Leonhard Foeger / Reuters

Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что президент страны Милош Земан не поддержал бы идею о размещении военной базы США, если бы о ней зашел конкретный разговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Фиала по итогам встречи с Земаном заявил, что они лишь слегка затронули данный вопрос. Тем не менее он отметил, что президент не поддерживают эту инициативу. Премьер также напомнил, что никто Чехию о размещении базы не просил, и сама она ничего подобного не хотела. Данная тема не входит в повестку дня, резюмировал он.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что власти планируют обсудить с Пентагоном возможное использование военных баз США на территории страны. По словам главы Минобороны, переговоры могут состояться во второй половине апреля. Она посчитала, что Чехия может последовать примеру Словакии, недавно предоставившей возможность США разместить военные силы. «Не хочу говорить о конкретных деталях, но думаю, что для нас было бы важно, если какое-то соглашение будет готовиться», — пояснила Чернохова.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
Глава СБУ подтвердил задержание Медведчука по поручению Зеленского
Минобороны России заявило о размещении ВСУ вооружения в жилых кварталах Харькова
На Украине объяснили выгоду Зеленского от задержания Медведчука
В США признали отсутствие доказательств вмешательства России в выборы во Франции
Президент Чехии отверг идею размещения военной базы США в стране
Екатерина Шульман уехала из России
Продавщица цветов в Москве объяснила рост цен на ирисы и розы
Кадыров показал зачистку «Азовстали» чеченским спецназом
Появилось видео сдачи в плен тысячи морпехов ВСУ
Шольц обсудил с предпринимателями влияние на бизнес санкций против России
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.