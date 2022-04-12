Президент Чехии отверг идею размещения военной базы США в стране

Президент Чехии Земан не намерен поддерживать идею о размещении военной базы США в стране

Премьер-министр Чехии Петр Фиала рассказал, что президент страны Милош Земан не поддержал бы идею о размещении военной базы США, если бы о ней зашел конкретный разговор. Об этом сообщает РИА Новости.

Фиала по итогам встречи с Земаном заявил, что они лишь слегка затронули данный вопрос. Тем не менее он отметил, что президент не поддерживают эту инициативу. Премьер также напомнил, что никто Чехию о размещении базы не просил, и сама она ничего подобного не хотела. Данная тема не входит в повестку дня, резюмировал он.

Ранее министр обороны Чехии Яна Чернохова заявила, что власти планируют обсудить с Пентагоном возможное использование военных баз США на территории страны. По словам главы Минобороны, переговоры могут состояться во второй половине апреля. Она посчитала, что Чехия может последовать примеру Словакии, недавно предоставившей возможность США разместить военные силы. «Не хочу говорить о конкретных деталях, но думаю, что для нас было бы важно, если какое-то соглашение будет готовиться», — пояснила Чернохова.

