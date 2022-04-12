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Россиянка ушла выпить и оставила двоих детей без еды

В Якутии женщина ушла из дома, чтобы выпить, и оставила двух детей без еды

Фото: Globallookpress.com

В Мегино-Кангаласском районе Якутии россиянка в состоянии алкогольного опьянения ушла из дома, чтобы выпить, и оставила в квартире двух детей, один из которых — инвалид. Об этом сообщается на сайте прокуратуры российского региона.

По данным ведомства, ребенок с ограниченными возможностями долгое время лежал на полу голым — за ним приходилось ухаживать младшему ребенку. Дети находились в условиях антисанитарии, у них не было продуктов питания.

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28 декабря

Прокуратура сообщила, что мать двоих детей приговорили к одному году и четырем месяцам исправительных работ с удержанием 10 процентов заработной платы в доход государства. Россиянку также лишили родительских прав.

Ранее житель Крыма избил восьмилетнего пасынка-инвалида за то, что тот кусал свою мать. Его мать пыталась выдать произошедшее за несчастный случай и заявила, что мальчик упал с парапета подъезда.

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Анастасия Шейкина
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