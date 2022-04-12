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СК проведет проверку после повреждения железной дороги на границе с Украиной

СКР назначил проверку после повреждения железной дороги в Белгородской области

Фото: СК РФ

Следственный комитет России (СКР) назначил проверку после того, как в Шебекинском городском округе Белгородской области, граничащей с Украиной, повредили железнодорожные пути. Об этом «Ленте.ру» сообщили в СКР.

На место происшествия выехала следственно-оперативная группа. Организован комплекс проверочных мероприятий.

По результатам проверки следователи примут процессуальное решение.

О повреждении участка железной дороги 12 апреля сообщил губернатор Белгородской области Вячеслав Гладков. Он добавил, что жертв и пострадавших в результате ЧП нет.

С 11 апреля в регионе действует желтый уровень террористической опасности. Гладков пояснил, что данный режим вводится для усиления работы спецслужб. Он призвал жителей обращать внимание на появление незнакомых людей и автомобилей на прилегающих к жилым домам территориях.

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Мария Рубникович
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