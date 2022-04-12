Девушка снялась на парковке Диснейленда в бюстгальтере и была пристыжена в сети

Американка Эмили Рейни снялась в бюстгальтере у Диснейленда и была раскритикована в сети

Американка Эмили Рейни станцевала на парковке развлекательного центра Диснейленд в Калифорнии в одном бюстгальтере и была раскритикована в сети. На соответствующий TikTok-ролик обратила внимание редакция Daily Star.

На кадрах 25-летняя девушка запечатлена в облегающих джинсах, голубом халтер-топе и ботильонах на каблуке. По словами Рейни, ее образ был вдохновлен бальным платьем такого же оттенка из сказки о Золушке. Как сообщает издание, блогерша сняла видео на автомобильной стоянке.

Видео стало вирусным и набрало более 16,5 миллионов просмотров. Пользователи сети принялись стыдить автора ролика за неподобающий внешний вид и сравнивать ее наряд с полотенцем. «Ты отдаешь себе отчет в том, что это семейное место?», «Оставь этот топ для своих вечеринок», «Это полотенце, и носить его можно только дома. Ты же не выходишь на улицу в халате?» — писали в комментариях.

Негативный отклик юзеров разочаровал героиню материала. «Я не была в Диснейленде! Это автостоянка Downtown Disney (открытый торговый центр в Анахайме — прим. "Ленты.ру"), куда я приехала, чтобы снять контент и встретиться с друзьями», — оправдывалась она.

Ранее в апреле фитнес-блогер Пейтон Фэлеш примерила летние мини-платья и удивилась своему нелепому внешнему виду. Бодибилдершу рассмешило, как выглядят ее атлетичная фигура и мускулистые ноги в женственных нарядах. Модель продемонстрировала два образа, иронично комментируя каждый из них.