Egypt Air назвал дату возобновления прямых рейсов в Россию

Egypt Air возобновит прямые рейсы между Москвой и Каиром 15 апреля

Египетская авиакомпания Egypt Air объявила о возобновлении прямых рейсов между Москвой и Каиром 15 апреля. Такую дату назвали в пресс-службе перевозчика, передает ТАСС.

Все рейсы будут выполняться на самолетах Boing 737-800. Авиакомпания также напомнила о важности соблюдения санитарных мер при прохождении границы, в том числе о необходимости сдавать ПЦР-тест за 48 часов до поездки.

Изначально возобновить полеты планировалось 9 апреля, однако в течение последних дней заявленные рейсы были отменены.

Ранее в апреле в Египте запустили электронную платформу для предполетной регистрации пассажиров. Новый портал облегчит процесс въезда в страну и ускорит прохождение санитарного контроля на границе. Не менее чем за два дня до начала поездки туристы могут пройти регистрацию и заполнить декларацию здоровья.