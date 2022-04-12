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Активисты Greenpeace заблокировали доставку российского угля в Финляндию

В Финляндии активисты Greenpeace заблокировали порт и закрыли доступ углю из России

Фото: Rolf Vennenbernd / Globallookpress.com

Активисты Greenpeace и Extinction Rebellion в Финляндии заблокировали доступ к порту Ханко железнодорожным составам с углем из России. Об этом сообщает РИА Новости.

«Greenpeace требует от правительства Финляндии немедленно прекратить транзит российского угля и отказаться от использования российского ископаемого топлива до вступления в силу запланированных санкций ЕС», — сказано в заявлении активистов.

Участник протестной кампании Олли Тиайнен рассказал, что демонстранты не собираются ждать действия запланированных Евросоюзом к августу «неэффективных и медленных санкций». «Нам нужно избавиться от ископаемого топлива сейчас», — подчеркнул он.

Ранее страны Европейского союза согласовали пятый пакет антироссийских санкций. Ограничения предусматривают запрет импорта российского угля. Еврокомиссия в рамках нового пакета санкций в отношении России в связи с операцией на Украине рассчитывала ввести эмбарго на импорт российского угля в течение трех месяцев. Однако в ЕС решили отсрочить полный отказ от закупок на месяц.

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Анжелика Бережная
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