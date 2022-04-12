Французский гигант нашел способ ускорить процесс отказа от российского газа

TotalEnergies увеличит завод СПГ в США для ускорения процесса отказа от российского газа

Крупнейшая французская нефтегазовая компания TotalEnergies нашла способ ускорить процесс отказа европейских стран от российского газа. Гигант увеличит производство сжиженного природного газа (СПГ) на заводе Cameron в штате Луизиана в США. Об этом сообщает Reuters.

Проект французского гиганта включает разработку четвертой технологической линии сжижения газа мощностью 6,75 миллиона тонн в год. Другие линии завода обладают мощностью 4,5 миллиона тонн в год СПГ каждая. Кроме того, для оптимизации работы завода будет увеличена производительность первых трех линий на 5 процентов путем устранения производственных недостатков, где потоки газа могут быть нарушены.

Согласно условиям сделки об увеличении завода Cameron, компании TotalEnergies будет отведено 16,6 процента производственной мощности четвертой линии сжижения и 25 процентов от остальных трех линий.

Завод по производству СПГ Cameron LNG находится в совместной собственности Sempra Infrastructure (50,2 процента), TotalEnergies (16,6 процента), Mitsui & Co (16,6 процента) и Japan LNG Investment (16,6 процента).

Европейский союз выступил с предложением снизить импорт российского газа на две трети уже к концу 2022 года из-за приостановки поставок газа из России в Европу. США пообещали обеспечить дополнительные объемы сжиженного природного газа для европейского рынка в объеме не менее 15 миллиардов кубометров в 2022 году и увеличить объемы поставок.