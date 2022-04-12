У сотрудников ГИБДД российского региона прошли обыски

В Ростовской области провели обыски у сотрудников ГИБДД

Сотрудники управления собственной безопасности МВД России провели обыски у нескольких полицейских, служащих в ГИБДД Ростовской области. Об этом сообщает ТАСС со ссылкой на источник в правоохранительных органах.

Причина обысков у сотрудников Госинспекции российского региона не разглашается.

В начале апреля обыски прошли в департаменте городского хозяйства администрации Евпатории. Они были связаны с хищением 250 миллионов рублей, выделенных в конце 2021 года на уборку и благоустройство города.

Проверку связывали с деятельностью руководителя департамента Михаила Аврунина и бывшего главы администрации города Романа Тихончука. Решение о возбуждении уголовного дела не принималось.