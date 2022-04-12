В Крыму гонения на русских в Европе назвали развалом псевдодемократии

Депутат парламента Крыма Гемпель заявил о развале псевдодемократии европейских стран

Глава комитета крымского парламента по народной дипломатии и межнациональным отношениям Юрий Гемпель отметил возросшую волну гонений на русских в связи с ситуацией на Украине, которую в настоящее время можно наблюдать в европейских странах, и назвал ее развалом псевдодемократии, сообщает РИА Новости.

«Все, что происходит в Европе на фоне украинских событий, можно считать развалом их псевдодемократии. Страны, некогда выдававшие себя за оплот демократии, на практике проявили свою варварскую сущность. Давление и гонения на русскоязычное население обнажило истинное лицо марионеток США», — заявил депутат.

Он подчеркнул необходимость во что бы то ни стало успешно завершить денацификацию Украины, вне зависимости от того, что на этот счет думают руководители западных стран.

Ранее республиканцы Сената призвали директора Национальной разведки США Эврил Хейнс активнее делиться разведданными с Украиной. Предполагается, что данная инициатива должна помочь украинским властям «защитить и заново занять Крым и Донбасс».