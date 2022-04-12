Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В США призвали активнее делиться данными разведки с Украиной

Axios: республиканцы Сената призвали власти США активнее делиться разведданными с Украиной

Фото: Pixabay

Республиканцы Сената призвали директора Национальной разведки США Эврил Хейнс активнее делиться разведданными с Украиной. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на соответствующее письмо законодателей.

Отмечается, что инициатива должна помочь украинским властям «защитить и заново занять Крым и Донбасс». Издание указало, что это первый запрос подобного рода, в котором непосредственной упоминается Крым.

Материалы по теме:
«Будет непросто» Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
«Будет непросто»Пойдет ли НАТО на конфликт с Россией и какое будущее ждет европейскую безопасность?
5 марта
Последнее китайское предупреждение. Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
Последнее китайское предупреждение.Как события на Украине повлияют на возможные военные конфликты по всему миру?
6 апреля

«На фоне того, как мы видим, что Россия фокусирует свое внимание на южной и восточной части Украины, мы призываем вас сделать так, чтобы наши разведслужбы в инициативном порядке делились разведданными с украинцами, чтобы помочь им защитить и заново занять каждый дюйм суверенной территории Украины, в том числе Крым и Донбасс», — говорится в письме сенаторов-республиканцев.

Сенаторы выразили глубокую обеспокоенность тем, что Вашингтон делает недостаточно для обмена важнейшими разведданными, которые могли бы помочь Киеву. В то же время неназванный чиновник заявил порталу, что Соединенные Штаты уже предоставляют украинцам «подробные и своевременные разведданные по целому ряду направлений».

8 апреля пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге для журналистов прокомментировал передачу разведывательных данных Украине. Представитель Пентагона признал, что Киев может применять разведданные США для наступательных операций.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Марина Совина
Обсудить
Последние новости
В Германии назвали бесполезными санкции против России
В Крыму гонения на русских в Европе назвали развалом псевдодемократии
В граничащем с Украиной российском регионе повредили железную дорогу
Раскрыты подробности о внедрении новых купюр в России
Девушка снялась на парковке Диснейленда в бюстгальтере и была пристыжена в сети
В Госдуме предложили на десять лет запретить YouTube
В Госдуме предложили арестовывать имущество за фейки о вооруженных силах России
Доктор Мясников назвал неожиданные причины головной боли
Московская певица рассказала о своей первой любви
В США призвали активнее делиться данными разведки с Украиной
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.