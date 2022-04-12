В США призвали активнее делиться данными разведки с Украиной

Axios: республиканцы Сената призвали власти США активнее делиться разведданными с Украиной

Республиканцы Сената призвали директора Национальной разведки США Эврил Хейнс активнее делиться разведданными с Украиной. Об этом сообщает портал Axios со ссылкой на соответствующее письмо законодателей.

Отмечается, что инициатива должна помочь украинским властям «защитить и заново занять Крым и Донбасс». Издание указало, что это первый запрос подобного рода, в котором непосредственной упоминается Крым.

«На фоне того, как мы видим, что Россия фокусирует свое внимание на южной и восточной части Украины, мы призываем вас сделать так, чтобы наши разведслужбы в инициативном порядке делились разведданными с украинцами, чтобы помочь им защитить и заново занять каждый дюйм суверенной территории Украины, в том числе Крым и Донбасс», — говорится в письме сенаторов-республиканцев.

Сенаторы выразили глубокую обеспокоенность тем, что Вашингтон делает недостаточно для обмена важнейшими разведданными, которые могли бы помочь Киеву. В то же время неназванный чиновник заявил порталу, что Соединенные Штаты уже предоставляют украинцам «подробные и своевременные разведданные по целому ряду направлений».

8 апреля пресс-секретарь Министерства обороны США Джон Кирби на брифинге для журналистов прокомментировал передачу разведывательных данных Украине. Представитель Пентагона признал, что Киев может применять разведданные США для наступательных операций.

