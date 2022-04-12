Госдеп США заявил о сугубо оборонительном характере НАТО

В Госдепе США не увидели, как вступление Швеции и Финляндии в НАТО дестабилизирует регион

Власти США не видят, как вступление Финляндии и Швеции в НАТО может привнести нестабильность в регион. Об этом заявил официальный представитель Госдепартамента Нед Прайс, пишет РИА Новости.

Он подчеркнул, что НАТО является сугубо оборонительным альянсом. По мнению представителя Госдепа, укрепление военно-политического блока может способствовать только дополнительной безопасности и стабильности.

При этом Прайс отказался давать оценку возможность вступления Швеции и Финляндии в скором будущем в Североатлантический альянс. Он пояснил, что соответствующее решение о членстве должны принять власти данных стран. В то же время Прайс заверил, что НАТО будет придерживаться политики открытых дверей.

Ранее премьер-министр Финляндии Санна Марин заявила, что страна задумалась о вступлении в НАТО из-за спецоперации России на Украине. По мнению Марин, отношения с РФ вряд ли «вернутся к тому, что было раньше», так как на данный момент изменилась «вся европейская среда безопасности».

В январе 2022 года генеральный секретарь НАТО Йенс Столтенберг допустил, что вступление Швеции и Финляндии в НАТО может произойти очень быстро.