Индия и США совместно обратились к Пакистану с призывом

Индия и США призвали Пакистан исключить использование территории террористами

США и Индия призвали Пакистан исключить возможность использования своей территории для террористической деятельности, об этом говорится в совместном заявлении по итогам переговоров в формате «два плюс два».

Политики обратились к Пакистану и призвали прекратить использовать территорию для террористических атак. «Министры посоветовали Пакистану предпринять немедленные, эффективные и бесповоротные действия», — говорится в сообщении. Кроме того, стороны призвали Исламабад привлечь к ответственности организаторов атак на Мумбаи 26 ноября 2008 года. В результате инцидента погибли более 160 человек.

Вашингтон и Нью-Дели договорились обмениваться информацией о мерах борьбы против террористических групп.

Территория бывшего княжества Джамму и Кашмир фактически поделена между Индией и Пакистаном, хотя каждая сторона претендует на полный контроль над регионом. На линии разграничения постоянно сконцентрировано большое количество индийских и пакистанских войск. Штат считается одним из самых неспокойных в Индии.

Ранее Индия и Пакистан договорились прекратить огонь впервые за почти 20 лет.