Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

Послу Украины не дали выступить перед парламентом африканской страны

Власти Кении отказали украинскому послу в возможности выступить перед членами парламента

Фото: Thomas Peter / Reuters

Власти Кении отказали украинскому послу в возможности выступить перед парламентом, сообщает местная газета Nation со ссылкой на источники в МИД страны.

По информации СМИ, инициатива украинской стороны вызвала вопросы о целесообразности подобной акции. «Зачем им, например, понадобилось обращаться к парламенту Кении? Был ли такой прецедент»? — заявил анонимный источник из числа высокопоставленных сотрудников МИД африканской страны.

Другие источники связывают решение об отказе с принципиальной позицией Кении по ситуации на Украине. Власти страны уверены, что их основная задача в качестве члена международного сообщества состоит в том, чтобы положить конец кризису, а не принимать какую-либо из сторон конфликта.

Также СМИ сообщили о попытках украинского посла в Найроби Андрея Праведника провести личную встречу с главой МИД Кении Рейчел Омано, чтобы договориться о выступлении в парламенте. Кенийская сторона сообщила, что подобный запрос был получен, но на данный момент «ответа не последовало».

Ранее стало известно, что депутаты ведущей оппозиционной политической партии Кипра не явились на внеочередное заседание парламента, во время которого демонстрировалось видеообращение президента Украины Владимира Зеленского.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Дмитрий Сотак
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Журналисты назвали замену белому свадебному платью
Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube
Корова родила теленка с двумя головами и шестью ногами
Французский гигант нашел способ ускорить процесс отказа от российского газа
Россиянам облегчили процесс въезда в Египет
Лукашенко заявил о высочайшей степени доверия со стороны России
В Москве недосчитались элитного жилья
Послу Украины не дали выступить перед парламентом африканской страны
Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.