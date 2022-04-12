США сменят главу командования в Европе на генерала с научной степенью по России

WSJ: Белый дом сменит главу командования США в Европе на генерала, изучавшего Россию

Белый дом планирует сменить главу командования США в Европе на генерала, изучавшего Россию и имеющего научную степень магистра российских и восточноевропейских исследований Йельского университета. Об этом сообщает Wall Street Journal.

«Генерал Кристофер Каволи, нынешний командующий армией США в Европе, должен возглавить Европейское командование США, которое отвечает за все военные операции США на континенте», — отмечается в публикации.

Каволи заменит в этой должности нынешнего главу командования Тода Уолтерса и будет занимать ее в течение трех лет. Военнослужащий свободно владеет русским, итальянским и французским языками.

Командование специальных операций США, курирующее спецоперации по всему миру, возглавит генерал Брайан Фентон. Кандидатуры должен утвердить Сенат.

Ранее стало известно, что США решают вопрос об усилении своего военного присутствия в Арктике. Как уточнил начальник штаба Сухопутных войск США генерал Джеймс Макконвилл, в будущем возможно создание «бригады арктического типа», которая обладала бы навыками и опытом службы в холодных условиях, маневренностью.

