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США посоветовали отказаться от идеалистических подходов во внешней политике

Профессор Купчан: США следует отказаться от идеалистических подходов во внешней политике

Фото: @mfa_russia

Бывший старший директор по делам Европы в Совете национальной безопасности Белого дома, профессор Джорджтаунского университета Чарльз Купчан посоветовал США отказаться от идеалистических подходов во внешней политике, оставив возможность для сотрудничества с Россией и Китаем. Об этом сообщает New York Times.

По словам эксперта, ситуация на Украине продемонстрировала несоответствие идеологических ожиданий Соединенных Штатов с реальной геополитикой, которое нарастало с 1990-х годов.

Купчан отметил, что американские власти не учли недостатков принципа «распространения демократии» при помощи расширения НАТО. Он добавил, что Альянсу не следует отказываться от политики открытых дверей, однако указал, что США следует поступиться «идеалистическими амбициями перед лицом стратегических реалий».

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Профессор подчеркнул, что НАТО несет военную мощь, которую Россия не хочет видеть вблизи своей территории. «Стратегический расчет требует разделять жизненно важные и менее приоритетные интересы и проводить политику соответствующим образом», — сказал он.

Купчан отметил, что Запад может оказаться противопоставлен блоку Россия-Китай, но Вашингтону не следует пренебрегать возможностью для взаимодействия с Москвой и Пекином в стратегически важных областях.

Ранее обозреватель китайской газеты «Хуаньцю шибао» Че Цзяньсинь заявил, что главная цель Соединенных Штатов — разделить и ослабить Россию. По мнению автора статьи, Вашингтон стремится разжечь идеологическую конфронтацию, создавая иллюзию мнимого врага.

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Марина Совина
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