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Застрявший в Эквадоре россиянин назвал страну «миксом» Абхазии и Бали

Тревел-блогер Алексей Кутовой сравнил пляжный курорт в Эквадоре с Абхазией и Бали

Фото: Pixabay

Российский тревел-блогер Алексей Кутовой, застрявший в Эквадоре из-за авиационных санкций, рассказал об особенностях местных курортов и сравнил их другими странами. Своими впечатлениями он поделился в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Так, мужчина побывал в небольшом прибережном городке Пуэрто-Лопес, который назвал «миксом» Абхазии и Бали. По словам путешественника, он испытал странные ощущения от курорта: с одной стороны, он показался ему не похожим на другие места, а с другой — напомнил сразу несколько стран.

«Какая-то уютная разруха, словно ты попал в Абхазию, а вот пляжи напоминают Бали. Иностранцев здесь почти нет, зато съехались отдыхающие из разных частей Эквадора. Громкая музыка, забитые по вечерам улицы и рестораны с морепродуктами», — описал свои наблюдения блогер.

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Он добавил, что город больше напоминает рыбацкую деревню, чем полноценный пляжный курорт: в нем нет пятизвездочных отелей, а местные пляжи иногда полностью заставлены лодками. При этом россиянин отметил, что в Пуэрто-Лопес нечего делать, кроме как ходить в рестораны и на пляж. Из стоящих достопримечательностей он отметил только скелет кита, который когда-то выбросило на берег.

6 апреля власти Кубы сняли все коронавирусные ограничения для иностранных туристов, в том числе россиян. Теперь путешественники могут въехать в страну без предъявления сертификата о вакцинации и отрицательного результата ПЦР-теста.

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Мария Гейн
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