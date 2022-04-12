Лукашенко заявил о высочайшей степени доверия со стороны России

Лукашенко назвал высочайшей степенью доверия приглашение посетить космодром Восточный

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «высочайшей степенью доверия» приглашение России посетить космодром Восточный. Его цитирует ТАСС.

«Если кому-то кажется, что это рядовой такой визит двух президентов, то, с точки зрения Белоруссии, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите, практически», — заявил Лукашенко. Он также отметил, что появление президента другой страны, хоть и дружественной, также показательно.

12 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Он встретился с президентом РФ Путиным на космодроме «Восточный», где ознакомился с ходом строительства стартового космического комплекса.

В ходе встречи президент Белоруссии заявил, что Минск хочет отправить своих строителей на космодром. «За нами не заржавеет», — заявил он.