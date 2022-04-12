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Лукашенко заявил о высочайшей степени доверия со стороны России

Лукашенко назвал высочайшей степенью доверия приглашение посетить космодром Восточный

Фото: пресс-служба Администрации президента РФ

Президент Белоруссии Александр Лукашенко назвал «высочайшей степенью доверия» приглашение России посетить космодром Восточный. Его цитирует ТАСС.

«Если кому-то кажется, что это рядовой такой визит двух президентов, то, с точки зрения Белоруссии, это высочайшая степень доверия, ведь мы приехали на закрытый объект, куда вы никого не возите, практически», — заявил Лукашенко. Он также отметил, что появление президента другой страны, хоть и дружественной, также показательно.

12 апреля Лукашенко прибыл с рабочим визитом в Россию. Он встретился с президентом РФ Путиным на космодроме «Восточный», где ознакомился с ходом строительства стартового космического комплекса.

В ходе встречи президент Белоруссии заявил, что Минск хочет отправить своих строителей на космодром. «За нами не заржавеет», — заявил он.

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Алиса Реброва
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