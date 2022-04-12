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Лукашенко предупредил мир о невозможности урожая без удобрений

Президент Лукашенко предупредил о мировом голоде без удобрений в скором времени

Фото: Андрей Стасевич / БелТа / ТАСС

Президент Белоруссии Александр Лукашенко заявил, что для того, чтобы в мире начался голод, «надо немного времени». Его слова приводит РИА Новости.

«Они поймут, что без удобрений урожая не бывает», — предупредил он. Свои слова Лукашенко высказал по итогам переговоров с президентом России Владимиром Путиным.

После начала российской спецоперации на Украине Евросоюз ввел санкции в том числе в отношении главной экспортной отрасли Белоруссии — калийных удобрений. Под ограничения попало крупное предприятие по производству удобрений «Беларуськалий». Еще раньше санкции в отношении него вводили и США.

В начале апреля Путин заявлял, что удобрения сегодня дефицитный товар, и в мире в любом случае неизбежно будет спрос на российскую продукцию.

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Антон Похиляк
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