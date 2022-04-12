Названо количество уничтоженных украинских беспилотников с начала спецоперации

МО РФ сообщило о 443 уничтоженных с начала спецоперации украинских беспилотниках

Российские войска с начала специальной операции на Украине уничтожили 443 беспилотника. Такое количество назвал журналистам во вторник, 12 апреля, официальный представитель Минобороны России генерал-майор Игорь Конашенков.

Представитель ведомства пояснил, что также удалось уничтожить 2139 танков и бронемашин украинской стороны.

Конашенков добавил, что за прошедшие сутки российские войска высокоточными ракетами уничтожили два склада боеприпасов и защищенный ангар с украинской авиационной техникой.

11 апреля Минобороны России доложило об уничтожении заглубленного командного пункта на Украине. Отмечается, что цель находилась в районе населенного пункта Часов Яр в Донецкой области. Командный пункт группировки украинских войск был поражен авиационным ракетным комплексом «Кинжал».

24 февраля президент России Владимир Путин объявил о специальной операции в Донбассе. Таким образом, по его словам, Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).