Молдавская оппозиция обжаловала в суде запрет георгиевской ленты и символа Z

Оппозиционный блок парламента Молдавии обжаловал в суде запрет георгиевской ленты и Z

Оппозиционный блок парламента Молдавии «Коммунисты и социалисты» обжаловали в Конституционном суде изменения в законодательстве, запрещающие демонстрацию георгиевской ленты, а также символа Z. Об этом говорится в пресс-релизе, опубликованном на сайте Соцпартии.

«Депутаты считают незаконными внесенные поправки, поскольку 32 статья Конституции Молдавии гарантирует свободу мнений граждан и их выражения», — заявили представители молдавской оппозиции.

7 апреля парламент Молдавии принял поправки в Кодекс правонарушений, устанавливающие административную ответственность за публичную демонстрацию, продажу или изготовление георгиевской ленты и символа Z. За использование запрещенной символики нарушителям будет грозить штраф на сумму от 245 до 490 долларов в национальной валюте или общественные работы. Уголовная ответственность за использование ленты и Z не вводится.

Подобную инициативу ранее одобрило правительство Эстонии — там также предлагают наказывать за любую поддержку России в конфликте с Украиной. Аналогичное решение приняли и власти Латвии.