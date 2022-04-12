Среда обитания
ВсеГородДомКрайКлимат и экологияТранспорт
Среда обитания

Россиянам предрекли потерю интереса к ипотеке

Глава Росбанка Поляков спрогнозировал 45-процентное сокращение спроса на ипотеку

Фото: Globallookpress.com

Спрос на ипотеку в 2022 году может сократиться на 45 процентов, заявил РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков. По его мнению, многие граждане потеряют интерес к жилищным кредитам в случае сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне выше 15 процентов.

Если ставка будет выше 15 процентов до конца года, спрос на ипотеку сократится на 40-45 процентов по сравнению с показателями за 2021-й, спрогнозировал Поляков. Если ключевую ставку урежут, возможно и меньшее проседание рынка — на 20-30 процентов, предрек он.

Размер ставки по-прежнему остается решающим аргументом для ипотечных заемщиков, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в настоящее время банки стараются предоставлять клиентам дополнительные скидки к ставкам по рыночным программам.

Материалы по теме:
По-советски. Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
По-советски.Что заставляет россиян все чаще делить комнаты с детьми и жить в коммуналках?
11 марта
В России выросли ставки по ипотеке. Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
В России выросли ставки по ипотеке.Что будет с рынком жилья и кто еще может взять льготную ипотеку?
3 апреля

Ранее стало известно, что сокращение ключевой ставки Центробанка с 20 до 17 процентов стимулировало российские банки снижать ставки по ипотечным кредитам. В Сбербанке кредиты на покупку жилья начали выдавать под 16,9 процента, ставки по льготным программам не изменились.

Нина Ташевская
Обсудить
Последние новости
В Минобороны сообщили о срыве попытки украинских военных вырваться из Мариуполя
В столичное метро доставили скафандр и макет ракеты ко Дню космонавтики
Врач назвал пять ранних признаков рака легких
Россиянин жестоко избил десятилетнего школьника посреди улицы и попал на видео
В ВФЛА объяснили отказ от обращения в суд из-за отстранения россиян
Минобороны показало кадры произведенного с корабля залпа «Калибров»
Депутат Рады сообщил об участии бывшего вице-премьера Грузии в боях на Украине
Ле Пен сменила лозунг избирательной кампании перед вторым туром
Владельцы салона красоты решили сделать ремонт и нашли жуткую потайную комнату
Малышева рассказала о неочевидных опасных причинах боли в пояснице
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.