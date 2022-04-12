Россиянам предрекли потерю интереса к ипотеке

Глава Росбанка Поляков спрогнозировал 45-процентное сокращение спроса на ипотеку

Спрос на ипотеку в 2022 году может сократиться на 45 процентов, заявил РИА Новости глава Росбанка Илья Поляков. По его мнению, многие граждане потеряют интерес к жилищным кредитам в случае сохранения ключевой ставки Центробанка на уровне выше 15 процентов.

Если ставка будет выше 15 процентов до конца года, спрос на ипотеку сократится на 40-45 процентов по сравнению с показателями за 2021-й, спрогнозировал Поляков. Если ключевую ставку урежут, возможно и меньшее проседание рынка — на 20-30 процентов, предрек он.

Размер ставки по-прежнему остается решающим аргументом для ипотечных заемщиков, подчеркнул эксперт. Он отметил, что в настоящее время банки стараются предоставлять клиентам дополнительные скидки к ставкам по рыночным программам.

Ранее стало известно, что сокращение ключевой ставки Центробанка с 20 до 17 процентов стимулировало российские банки снижать ставки по ипотечным кредитам. В Сбербанке кредиты на покупку жилья начали выдавать под 16,9 процента, ставки по льготным программам не изменились.