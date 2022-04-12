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Байден запретил в США наборы для самостоятельного сбора оружия

Президент США Байден запретил наборы для самостоятельного сбора оружия без номеров
Джо Байден

Джо Байден. Фото: Chris Kleponis/ Globallookpress.com

Президент США Джо Байден запретил в стране наборы для самостоятельного сбора оружия без серийных номеров. Об этом сообщает РИА Новости.

Глава государства заявил в ходе выступления в Белом доме, что оружейное лобби находит запрет чрезмерным, однако администрация намерена положить конец возможности приобретать указанные наборы без проверки личности покупателя.
Байден подчеркнул, что потери среди жертв вооруженного насилия в Соединенных Штатах «не поддаются счету» и продемонстрировал набор, из которого можно за полчаса без подготовки собрать пистолет.

«Если вы совершили преступление с использованием "пистолета-призрака", ожидайте предъявления федеральных обвинений», — сказал президент США.

Байден настаивает, чтобы конгресс принял закон о проверке покупателей оружейных магазинов, а также о запрете продажи винтовок с увеличенной вместительностью магазина. Он также призвал лишить иммунитета против судебных исков производителей оружия, с помощью которого было совершено преступление.

Ранее перед Байденом развернули плакат об американском оружии за рубежом. Инцидент произошел, когда глава государства покидал мероприятие о противодействии вооруженному насилию в США. Один из гостей показал небольшой плакат с надписью «Оружие США — самое смертельное за рубежом».

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Марина Совина
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