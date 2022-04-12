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НАК заявил о вербовке сибирской молодежи украинскими неонацистами

Председатель НАК Бортников рассказал о вербовке молодежи из Сибири украинскими нацистами

Фото: Globallookpress.com

Председатель Национального антитеррористического комитета (НАК), директор ФСБ Александр Бортников рассказал о вербовке сибирской молодежи украинскими неонацистами. Его слова публикуются на сайте ведомства.

По словам Бортникова, в условиях проведения спецоперации на Украине члены украинских группировок склоняют молодых людей к совершению терактов, в том числе с использованием самодельных взрывных устройств (СВУ). В связи с этим в комитете разрабатываются меры, направленные на повышение эффективности профилактической работы с россиянами, восприимчивыми к террористической пропаганде.

Председатель НАК отметил, что международные террористические организации также пытаются дестабилизировать обстановку в Сибирском федеральном округе и вовлекают в свои ряды трудовых мигрантов из Центральной Азии для подготовки терактов и осуществления иной террористической деятельности. Он добавил, что за последние четыре года на территории региона было предотвращено девять преступлений террористической направленности, в том числе четыре теракта, пресечена деятельность 18 законспирированных ячеек и задержаны более 283 лиц, связанных с терроризмом.

8 февраля стало известно, что за последние несколько лет в школах и других образовательных учреждениях Москвы, Крыма, Ингушетии, Кабардино-Балкарии, Ставропольского края и Тверской области был предотвращен ряд терактов.

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Елизавета Новикова
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