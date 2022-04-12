Основавших наркопроизводство супругов будут судить в Москве

Супружескую пару, которая основала и вела с сообщниками в Москве наркобизнес, будут судить

Супругов, которые основали и вели с сообщниками наркопроизводство на окраине Новой Москвы, будут судить — расследование их дела завершено. Об этом «Ленте.ру» во вторник, 12 апреля, сообщила представитель МВД России Ирина Волк.

По данным ведомства, группа наркосбытчиков состояла из четырех человек — основатель незаконного бизнеса привлек свою жену в качестве главного помощника. Женщина заказывала прекурсоры и необходимое оборудование через интернет и даркнет. Она же была оператором интернет-магазина, который создали преступники.

К нелегальной работе были привлечены двое знакомых супружеской пары: один из них занимался изготовлением и расфасовкой мефедрона, а другой доставлял в лабораторию прекурсоры и делал тайники-закладки для продажи готовой продукции. Магазин предлагал только крупные партии весом от 500 граммов до килограмма.

Производство наркотических веществ велось в арендованном молодой семейной парой доме на окраине Новой Москвы — злоумышленники оборудовали подпольную лабораторию в подсобном строении. На допросах основатель наркобизнеса обозначил, что долго искал в даркнете рецепты производства различных запрещенных веществ и остановился на самом простом и малозатратном.

В ходе обысков следователи нашли более девяти килограммов наркотического средства и свыше тонны прекурсоров и химических реактивов. Также были изъяты вещественные доказательства: лабораторное оборудование, средства связи и другие предметы. Все четверо задержаны и обвиняются в незаконном производстве наркотических средств в особо крупном размере и их сбыте. Дело передано в Московский городской суд.