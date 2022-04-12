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Вашингтону предрекли «новый Афганистан» на Украине

TAC: украинские нацбаты направят американское оружие против США

Фото: Valentyn Ogirenko / Reuters

Украинские нацбаты направят американское оружие против США, как это было с джихадистами в Афганистане. Такой исход предрек Вашингтону обозреватель журнала The American Conservative Джейсон Морган.

Морган отметил, что США ждет «новый Афганистан», если Белый дом продолжит бездумно накачивать оружием украинских нацистов. «Что может пойти не так? Мы узнали 11 сентября 2001 года. Но потом забыли. И вот снова набираем обороты на границах Украины», — написал обозреватель.

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«Не прошло и года после позорной капитуляции и отступления в Афганистане, а мы уже здесь, весной 2022 года, кричим в поддержку "борцов за свободу" на Украине, одной из самых коррумпированных стран», — добавил Морган.

Он также заявил, что США, поддерживая нацистский батальон Вооруженных Сил Украины (ВСУ) «Азов», ведут дела с «разношерстными неонацистами, чьи "эсэсовские" стандарты, гарантируют, что они тоже однажды направят свое американское оружие против американцев».

Ранее представитель Пентагона раскрыл подробности поставок оружия на Украину. По его словам, оружие от иностранных партнеров доставляется на Украину 8-10 авиарейсами ежедневно и «почти постоянным» потоком наземных колонн. В ведомстве США также заявили, что армия Украины не в состоянии использовать российские зенитные ракетные системы (ЗРС) C-400.

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Николай Чигасов
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