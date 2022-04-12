Названы последствия ухода Nokia из России

Аналитик Кусков заявил, что после ухода Nokia в России надо готовить оборудование для 5G

Генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков заявил, что не видит возможности в ближайшее время заменить базовые станции Nokia на российские аналоги. В России теперь останется одна компания, которая поставляет оборудование для сетей мобильной связи — это Huawei. О последствиях ухода финского производителя аналитик рассказал «Ленте.ру».

Финская компания Nokia сообщила об уходе с российского рынка. Однако несмотря на громкое заявление, руководство компании отметило, что будет оказывать необходимую помощь в поддержке сетей. По мнению генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, Nokia не понесет больших убытков от ухода с российского рынка, так как доля России в бизнесе компании составляет порядка 2%.

Ранее об уходе из России сообщила шведская компания Ericsson. Таким образом осталась только одна компания, которая поставляет оборудование для сетей мобильной связи на территорию России — это Huawei. Как данная ситуация отразится на пользователях в России, рассказал генеральный директор информационно-аналитического агентства TelecomDaily Денис Кусков.

«У нас, к сожалению, нет своего собственного оборудования и даже заменить нам его сейчас не на что. На базе того, что есть, создать свое не удастся, потому что это такой симбиоз программного обеспечения и аппаратного обеспечения — это во-первых. Во-вторых, создавать сейчас какое-то свое оборудование для текущих технологий бессмысленно, потому что они уходят. Надо создавать оборудование для будущего, а здесь искать возможность, чтобы текущее оборудование отработало на полную мощность», — говорит аналитик.

Строить сети на чужом оборудовании очень дорого, поэтому операторы пока запаслись определенным количеством техники, которой будет достаточно для текущего года. А в 2023 году будет видно что и как Денис Кусков генеральный директор TelecomDaily

По мнению Дениса Кускова, полного перехода на российское оборудование и ухода последнего поставщика не будет.

«На 100 процентов Huawei не присоединится к Ericsson и Nokia. Просто, может быть, официально что-то такое и будет, а неофициально поставки все равно будут идти. Компании не выгодно уходить: в США она не представлена, если она еще Россию потеряет, то, вполне вероятно, поставки будут идти серым рынком», — предположил аналитик.

В середине 2021 года российская госкорпорация «Ростех» сформировала вендор телекоммуникационных решений для 4G и 5G, напомнил эксперт. Компания получила название «Спектр» и, по сообщениям «Ростеха», она занимается реализацией развития российских технологий 5G. По информации генерального директора информационно-аналитического агентства TelecomDaily Дениса Кускова, компания «Спектр» должна в следующем году представить оборудование для пятого поколения сетей.

«Понятно, что в ближайшие несколько лет нам не удастся убрать GSM, 3G и LTE. Если 3G будут убирать для освобождения частот, то GSM и LTE будут работать еще лет 10 как минимум. Поэтому нам надо на десятилетний срок иметь возможность использования текущего оборудования и вот уже своего пятого поколения», — подчеркнул Денис Кусков.

Сотовые связи пятого поколения активно развиваются в Китае, Южной Корее, США и Европе. На данный момент аналитики говорят более чем о 200 миллионах подключений в мире. Основной рост наблюдается в КНР, где связь пятого поколения наблюдается у 11 процентов подключений. На территории России еще не было установлено ни одной общедоступной сети 5G.

