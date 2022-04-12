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Россиянка побывала в двух странах и выяснила отношение к русским за рубежом

Блогерша Марина Ершова рассказала, что за рубежом нет негативного отношения к россиянам

Фото: Markus Mainka / Globallookpress.com

Российская блогерша Марина Ершова, побывавшая в Египте и ОАЭ, пообщалась с иностранцами и выяснила отношение к русским за границей. Своими наблюдениями она поделилась в личном блоге на «Яндекс.Дзен».

Как рассказала девушка, в этих двух странах она успела поговорить с большим количеством людей. По ее словам, иностранцы могут иметь разное мнение по поводу ситуации на Украине, однако из-за этого никто не относится негативно к обычным туристам из России.

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Путешественница отметила, что за рубежом наоборот стараются помочь отдыхающим, которые столкнулись с проблемами из-за блокировки карт. Она также добавила, что многие хозяева частных апартаментов помогают бесплатным жильем как украинцам, так и русским.

«Мы за все это время ни разу не столкнулись ни с какими признаками агрессии в нашу сторону, даже не было такого, чтобы нам где-то в чем-то отказали, скорее все наоборот», — заявила автор.

Ранее в апреле российская блогерша поговорила со знакомым американцем и выяснила популярные стереотипы жителей США о русских. Мужчина поделился, что если раньше многие американцы и так опасались русских, то сейчас они боятся их еще больше. Также он добавил, что считает русских довольно закрытыми людьми при первом знакомстве.

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Марк Успенский
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