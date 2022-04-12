Немцы потребовали выгнать посла Украины из Германии

В интернете появилась петиция к властям ФРГ выгнать посла Украины из Германии

Немецкие пользователи опубликовали в интернете петицию к властям ФРГ с требованием выгнать посла Украины Андрея Мельника из Германии. Подписи немецкие граждане собирают на сервисе Change.org.

Автор инициативы заявил, что Мельник «зашел слишком далеко». Он отметил ненавистнические высказывания украинского дипломата в адрес немецкого правительства. «Его заявления оказались неблагодарными и беспочвенными по отношению к немецкому населению», — говорится в тексте петиции.

Также отмечается, что выполнение требований Мельника Берлином может привести к экономическому кризису в Германии и прямому участию НАТО в российско-украинском конфликте. Автор петиции требует не допустить такого развития событий. «Посол Мельник больше не приемлем и больше не соответствует требованиям дипломата», — заключил он.