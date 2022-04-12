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В Госдуме заявили о планах США сделать Украину плацдармом для борьбы с Россией

Депутат Белик заявил о планах США и НАТО сделать Украину плацдармом для борьбы с Россией
Дмитрий Белик

Дмитрий Белик. Фото: Пресс-служба Государственной Думы РФ / РИА Новости

США и НАТО с самого начала планировали сделать Украину плацдармом для борьбы с Россией. Об этом заявил член комитета Государственной Думы по международным делам Дмитрий Белик, пишут «Известия».

По его словам, Соединенные Штаты и Североатлантический альянс все это время накачивали Украину оружием и способствовали разгулу неофашизма. «Разве у кого-то еще могут оставаться сомнения в том, что Украина нуждается в демилитаризации и денацификации?» — задался вопросом депутат.

Ранее президент России Владимир Путин заявил, что Украина является для Запада лишь средством для достижения своих целей. Глава государства подчеркнул, что вся активность западных стран на Украине не имеет отношения к интересам украинского народа.

Кроме того, российский президент заявил, что специальная военная операция по защите Донбасса идет по плану, и выразил признательность военным.

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Сергей Истомин
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