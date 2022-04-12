Путин назвал Украину средством Запада по достижению собственных целей

Президент Путин заявил, что Украина для Запада — средство для достижения своих целей

Украина является для Запада лишь средством для достижения своих целей. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС.

Путин также заявил, что вся активность Запада на Украине не имеет отношения к интересам украинского народа.

«Они должны понять, что главная цель — это не помощь Украине со стороны Запада, Украина — это средство для достижения (...) целей», — заявил президент.

С такими заявлениями российский лидер выступил на совместной с президентом Белоруссии Александром Лукашенко пресс-конференции по итогам трехчасовой встречи. Пресс-конференцию лидеры двух стран устроили на фоне ракеты-носителя «Союз-2.1б».

Во время переговоров Путин и Лукашенко обсуждали ситуацию на Украине и меры, которые Минск и Москва будут принимать для противодействия санкциям западных стран.

Спецоперация России на Украине началась 24 февраля по распоряжению президента Владимира Путина. Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков объяснял, что окончание операции зависит от согласия президента Украины Владимира Зеленского на выдвинутые на переговорах условия.