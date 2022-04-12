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Подполковник предупредил о возможных провокациях Украины на Чернобыльской АЭС

Подполковник Иванников заявил, что украинские военные могут готовить провокации на ЧАЭС

Фото: Komsomolskaya Pravda / Global Look Press

Подполковник запаса МВД России Олег Иванников предупредил о возможных провокациях, которые могут готовить украинские военные на Чернобыльской АЭС. Об этом он заявил в беседе с URA.RU.

Как напомнил Иванников, всего на территории Украины действуют четыре АЭС, одна из них находится под охраной российских военных. «А вот что касается Чернобыльской, то здесь мы наблюдаем очень нездоровые движения», — отметил он. В частности, западные страны обвиняют Россию в хищении сервера и утрате контроля за состоянием атомного реактора. Поэтому, по мнению подполковника, действующий энергоблок на ЧАЭС могут подорвать, сославшись на техническое состояние, которое якобы ухудшилось после пребывания там российских войск.

Военный эксперт Владимир Евсеев не исключил, что националисты могут создать «грязную бомбу», состоящую из контейнера с радиоактивным изотопами и заряда взрывчатого вещества. «Также они могут использовать элементы бактериологического оружия, взорвать химические вещества», — заключил он.

1 апреля генеральный директор Международного агентства по атомной энергии (МАГАТЭ) Рафаэль Гросси сообщил, что российские силы, контролирующие Чернобыльскую атомную электростанцию (ЧАЭС), передали управление объектом украинской стороне.

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Марина Совина
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