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Путин заявил о неизбежности столкновения с антироссийскими силами на Украине

Президент Путин заявил о неизбежности столкновения с антироссийскими силами на Украине

Фото: Yuri Kochetkov / Ruters

Столкновение с антироссийскими силами, которые выращивались на Украине, было неизбежным. Об этом заявил президент России Владимир Путин, передает ТАСС во вторник, 12 апреля.

По словам главы государства, Украину начали превращать в антироссийский плацдарм, поощряя уже имевшиеся там «ростки национализма и неонацизма».

«Специально выращивали поросль неонацизма, и столкновение России с этими силами было неизбежно, они только выбирали время для атаки», — пояснил российский лидер.

Ранее Путин также выразил уверенность в том, что цели российской военной спецоперации по защите Донбасса будут достигнуты. По его словам, главной задачей Москвы является оказание помощи людям в Донбассе.

Путин объявил о начале специальной операции в Донбассе 24 февраля. Он сообщил, что таким образом Россия отреагировала на просьбы о военной помощи глав Донецкой и Луганской народных республик (ДНР и ЛНР).

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Варвара Кошечкина
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