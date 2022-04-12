Мир
ВсеПолитикаОбществоПроисшествияКонфликтыПреступность
Мир

В появлении правых идей в Европе увидели влияние Путина

CNN: новая волна правого популизма в США и ЕС является реакцией на политику Путина

Фото: Yuri Kochetkov / Reuters

Новая волна правого популизма, которая распространяется в Европе и США, является реакцией на действия президента России Владимира Путина. Об этом пишет CNN.

Авторы статьи отмечают, что в некоторых европейских странах умеренные политические взгляды заменяются радикализмом — причем это не только левый радикализм, но и правый, ярким представителем которого является кандидатка на пост президента Франции Марин Ле Пен.

В усилении радикальный идей в Европе увидели влияние политики Путина, который 24 февраля начал спецоперацию на Украине. По мнению старшего научного сотрудника Атлантического совета Николаса Дунгана, из-за спецоперации мир разделился на две части. Одна часть выступает за защиту верховенства права, другая же пытается урезать права граждан, с чем столкнулись многие страны и в период пандемии COVID-19.

Материалы по теме:
Дело в трубе. Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
Дело в трубе.Россия требует от Запада платить за газ в рублях. Что будет, если Европа откажется?
5 апреля
Твердый ответ. Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
Твердый ответ.Зачем Россия ставит ультиматум Европе и требует оплату за газ в рублях?
30 марта

Аналитики заявили, что некоторые лидеры, которые благосклонно относятся к Путину, например премьер-министр Венгрии Виктор Орбан, избрали тактику «политической токсичности» — это стандартная политика, при которой есть внешний враг, будь то мигранты, мусульмане или представители ЛГБТ-сообщества. На этом строилась и политика экс-президента США Дональда Трампа, который счел признание Путиным ДНР и ЛНР гениальным решением, однако осудил спецоперацию.

Ранее Путин выразил уверенность, что цели специальной операции по защите Донбасса будут достигнуты. Глава государства подчеркнул, что спецоперация — правильный шаг, другого выбора не было. Основная задача России — помочь людям в Донбассе, уточнил президент.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Варвара Кошечкина
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Будущее экономики России после падения ВВП оценили
Бывший сотрудник «Азовстали» раскрыл подробности о бомбоубежищах на заводе
Российский фигурист отказался считать предателями сменивших гражданство атлетов
В появлении правых идей в Европе увидели влияние Путина
Путин обозначил основную цель спецоперации на Украине
Белоруссия захотела отправить строителей на космодром Восточный
Названа стоимость самой дешевой виллы в Таиланде
Стали известны подробности ранения корреспондентки Первого канала в Мариуполе
ФСБ показала видео с задержанным в Подмосковье сторонником «Правого сектора»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.