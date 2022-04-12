Президент ФРГ заявил о невозможности нормализации отношений с Россией при Путине

Президент ФРГ Штайнмайер назвал нормальные отношения с Россией при Путине невозможными

Нормализация отношений с Россией невозможна при президенте страны Владимире Путине. Об этом заявил президент Германии Франк-Вальтер Штайнмайер, передает РИА Новости.

«Эта война потребует еще в течение долгого времени нашей поддержки, нашей способности к обороне, нашей готовности нести это бремя. Возвращение к нормальности с Россией при Путине невозможно», — сказал он.

Лидер ФРГ призвал задокументировать и расследовать действия российских военных на Украине. «Преступники и те, кто нес политическую ответственность, должны быть призваны к ответу», — заключил он.

Ранее глава внешнеполитической службы ЕС Жозеп Боррель заявил, что министры иностранных дел стран Евросоюза решили отправить на Украину специальную миссию для сбора доказательств военных преступлений. По его словам, для этих целей Евросоюз предоставит финансовую помощь.