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Путин прилетел в Благовещенск

Путин прилетел в Благовещенск, где вместе с Лукашенко посетит космодром Восточный

Фото: Михаил Метцель / РИА Новости

Президент России Владимир Путин прилетел в Благовещенск Амурской области, где вместе с белорусским коллегой Александром Лукашенко посетит космодром Восточный. Об этом во вторник, 12 апреля, пишет ТАСС.

Ранее сообщалось о том, что во время рабочей лидеры двух стран оценят, как идет продолжение строительства космодрома и пообщаются с рабочими. Планируется также награждение космонавтов.

Официальный представитель Кремля Дмитрий Песков уточнял, что Путин и Лукашенко планируют обсудить двусторонние отношения, дальнейшую интеграцию Москвы и Минска а также ситуацию вокруг Украины.

По итогам запланированной встречи главы государств проведут пресс-конференцию, во время которой ответят на вопросы журналистов.

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Евгения Куликова
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