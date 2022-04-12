Моя страна
ВсеЛюдиПриродаПутешествияТрадицииНародыДостиженияКультураИстория
Моя страна

В Челябинской области служебная собака нашла сбежавшего из дома ребенка

В селе Хуторка Челябинской области служебная собака нашла сбежавшего 12-летнего ребенка

Фото: Alexander Wilf / Globallookpress.com

Розыскная собака нашла ребенка, который сбежал из дома в Челябинской области. Об этом сообщает местный портал «Хорошие новости».

По информации издания, жительница села Хуторка Увельского района обратилась в полицию с просьбой найти мальчика 12 лет. Известно, что подросток ушел из дома и не вернулся до темноты, не выходя при этом на связь более четырех часов. Поисками пропавшего занялись МЧС и поисково-спасательная служба Увельского района и города Троицка.

Согласно материалу, найти парня удалось только около двух часов ночи, когда служебная собака старшины полиции Ольги Кашаповой взяла его запаховый след. Выяснилось, что ребенок скрывался в заброшенном доме. Сотрудники правоохранительных органов вернули ребенка домой, его здоровью ничего не угрожает.

Ранее в марте 2021 года в Крыму немецкая овчарка помогла вернуть местному жителю украденные вещи. Служебная собака по кличке Флаффи нашла вора, который пробрался в частный дом в одном из сел Сакского района и вынес оттуда электроинструменты и две палатки общей стоимостью более чем 15 тысяч рублей.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Майя Пономаренко
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о тупике в переговорах с Украиной
Российским женщинам рассказали о способе поднять самооценку
Путин назвал фактор завершения спецоперации на Украине
Российская теннисистка рассказала о совете тренера пить допинг с шампанским
Египет начал искать альтернативы зерну из России
Константин Райкин отреагировал на информацию о своем увольнении
Сергей Лукьяненко отложил выпуск последней книги цикла «Дозоры»
Женщина визуально помолодела с возрастом и раскрыла секреты своей красоты
Путин назвал носящих символы СС украинцев подонками
Рогозин раскрыл сроки появления метановой ракеты «Амур-СПГ»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.