Бывшая советница Трампа обвинила его в сходстве с Путиным

Экс-советница Трампа заявила, что он к концу своего срока стал походить на Путина

Бывший президент США Дональд Трамп к концу своего срока в качестве главы государства начал походить на российского лидера Владимира Путина. В подобном сходстве политика обвинила его экс-советница по делам России Фиона Хилл, передает Business Insider.

По словам Хилл, за годы своего президентства Трамп стал гораздо больше напоминать Путина с точки зрения своих политических пристрастий и практики, чем своих предшественников на посту главы Белого дома. В частности, экс-советница указала, что политик «использовал Украину как игрушку в своих целях» и пытался оказывать давление на Киев, вынуждая его начать расследование в отношении нынешнего американского лидера Джо Байдена. Кроме того, отметила Хилл, Трамп, в отличие от 43-го президента США Джорджа Буша-младшего, не читал подготовленные для него сотрудниками администрации материалы.

В свою очередь другой бывший сотрудник администрации Трампа, экс-заместитель советника президента по национальной безопасности Чарльз Купперман, заявил, что политик допускал нелицеприятные высказывания в адрес Украины. По словам Куппермана, однажды Трамп разразился ругательствами в адрес киевских властей, назвав их коррумпированными и обвинив в том, что они пытались его надуть.

В ответ на подобные обвинения Трамп раскритиковал Хилл, отметив, что никогда не слушал ее, когда та работала его советником. «Она ничего не знала обо мне, я ничего не знал о ней, и мне это нравилось», — подчеркнул экс-президент.

В марте Трамп в интервью Just the News обратился к Путину с просьбой раскрыть любую имеющуюся у него информацию о сделках Хантера Байдена, сына действующего американского лидера, с олигархами в Восточной Европе. После этого он подвергся жесткой критике со стороны ряда СМИ, которые посчитали подобные действия политика «одной из самых извращенных и патологических попыток вернуть себе власть».