Потерявшая половину волос после родов женщина раскрыла способ вернуть прическу
Жительница Австралии Кейт (фамилия не уточняется) раскрыла способ, который позволил ей восстановить выпавшие после родов волосы. Соответствующую историю публикует Daily Mail.
По словам 33-летней женщины, через три месяца после рождения ребенка у нее начался сильный зуд кожи головы, а еще через неделю она потеряла почти половину волос. Героиня материала испробовала множество способов визуально загустить поредевшие локоны — от сухого шампуня для придания объема до различных укладок. В конечном итоге она начала принимать витамины, с помощью которых повысила уровень железа и цинка в организме. Помимо этого Кейт старалась выпивать полтора-два литра воды каждый день и отказалась от сушки волос феном. Австралийка утверждает, что с помощью описанных действий она смогла вернуть прежнюю прическу спустя полгода.
Отмечается, что до беременности женщина тщательно ухаживала за волосами: она мыла голову два раза в неделю шампунем и кондиционером, а также каждые полтора месяца подстригала отросшие кончики. «Послеродовое выпадение волос — это то, к чему я не была готова. Я знала, что мое тело изменится, но о таких последствиях даже не предполагала», — поделилась она.
Пользователи сети поддержали Кейт в комментариях. «У меня тоже такое было, но волосы восстановились, держись», «Распространенная проблема у женщин, спасибо, что поделилась», «Рада, что витамины помогли, тоже попробую», — высказывались они.
Ранее в апреле американская блогерша Таня Вардин рассказала о важности пилинга кожи головы перед каждым мытьем волос. По словам девушки, упомянутая процедура стимулирует кровообращение, избавляет кожу головы от остатков стайлинговых средств и других загрязнений, сохраняет волосы чистыми долгое время, а также ускоряет их рост и сокращает выпадение.