Потерявшая половину волос после родов женщина раскрыла способ вернуть прическу

Daily Mail: австралийка Кейт восстановила волосы после родов с помощью витаминов и воды

Жительница Австралии Кейт (фамилия не уточняется) раскрыла способ, который позволил ей восстановить выпавшие после родов волосы. Соответствующую историю публикует Daily Mail.

По словам 33-летней женщины, через три месяца после рождения ребенка у нее начался сильный зуд кожи головы, а еще через неделю она потеряла почти половину волос. Героиня материала испробовала множество способов визуально загустить поредевшие локоны — от сухого шампуня для придания объема до различных укладок. В конечном итоге она начала принимать витамины, с помощью которых повысила уровень железа и цинка в организме. Помимо этого Кейт старалась выпивать полтора-два литра воды каждый день и отказалась от сушки волос феном. Австралийка утверждает, что с помощью описанных действий она смогла вернуть прежнюю прическу спустя полгода.

Отмечается, что до беременности женщина тщательно ухаживала за волосами: она мыла голову два раза в неделю шампунем и кондиционером, а также каждые полтора месяца подстригала отросшие кончики. «Послеродовое выпадение волос — это то, к чему я не была готова. Я знала, что мое тело изменится, но о таких последствиях даже не предполагала», — поделилась она.

Пользователи сети поддержали Кейт в комментариях. «У меня тоже такое было, но волосы восстановились, держись», «Распространенная проблема у женщин, спасибо, что поделилась», «Рада, что витамины помогли, тоже попробую», — высказывались они.

Ранее в апреле американская блогерша Таня Вардин рассказала о важности пилинга кожи головы перед каждым мытьем волос. По словам девушки, упомянутая процедура стимулирует кровообращение, избавляет кожу головы от остатков стайлинговых средств и других загрязнений, сохраняет волосы чистыми долгое время, а также ускоряет их рост и сокращает выпадение.