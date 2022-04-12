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Мурашко назвал срок роста заболеваемости COVID-19 в России

Глава Минздрава Мурашко заявил о возможном росте заболеваемости COVID-19 в конце мая

Фото: Дмитрий Астахов / ТАСС

В России в конце мая — июне возможен рост заболеваемости COVID-19. Такие сроки назвал глава Минздрава Михаил Мурашко, передает ТАСС.

Министр здравоохранения отметил, что вероятность новой волны коронавируса и ее сила будут зависеть от отношения россиян к ревакцинации и соблюдению санитарных норм.

Ранее вероятность новой волны коронавируса оценили в Роспотребнадзоре. Эксперт ведомства Камиля Хафизова заявила, что резкого роста заболеваемости коронавирусом не ожидается, несмотря на рост доли стелс-омикрона в регионах России.

В свою очередь, врач-иммунолог, кандидат медицинских наук Николай Крючков ранее сообщил, что летом в России ожидается затишье по ситуации с коронавирусом. При этом он допустил рост заболеваемости COVID-19 весной и осенью.

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Константин Лысяков
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