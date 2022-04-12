В России появится вакцина против ротавируса у детей

Роспотребнадзор сообщил о создании вакцины для профилактики ротавирусной инфекции у детей

Российские ученые начали разрабатывать вакцину для профилактики ротавирусной инфекции у детей, сообщается на сайте Роспотребнадзора.

Ведомство сообщило, что в России появится вакцина против ротавируса у детей. Созданием препарата занимаются сотрудники Ростовского научно-исследовательского института микробиологии и паразитологии.

«Разработка и выпуск отечественной вакцины ротавирусной инактивированной будет иметь большое значение для осуществления импортозамещения, а также для экспорта в зарубежные дружественные страны», — подчеркивается в сообщении.

В Роспотребнадзоре рассказали, что в ближайшее врем планируют проводить доклинические исследования вакцины. Сейчас в России применяют такие импортные препараты, как «РотаТек» (США) и «Ротарикс» (Бельгия). В 2022 году правительство страны намерено внести вакцинацию против ротавируса в Национальный календарь прививок.

Ранее глава НИЦ эпидемиологии и микробиологии имени Гамалеи Александр Гинцбург дал россиянам рекомендации по ревакцинации детей от COVID-19. Он посоветовал делать прививку от коронавируса раз в полгода.