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Объяснен провал попыток США добиться «краха» рубля

Global Times: попытки США обрушить курс рубля провалились из-за глобализации экономики

Фото: Pixabay

Американский журналист Брэдли Бланкеншип в колонке для Global Times объяснил, почему попытки США добиться «краха» рубля провалились. Он отметил, что хоть курс российской валюты сначала и обрушился, позже он стабилизировался, вопреки множеству экономических ограничений со стороны Запада.

«Президент США Джо Байден в своем выступлении в Варшаве 26 марта заявил, что благодаря западным санкциям рубль "превратился в руины". Это было преувеличением, которое сегодня столкнулось с суровой реальностью: с начала российской военной спецоперации на Украине рубль почти полностью восстановил утраченные позиции», — рассказал он.

По словам эксперта, Запад переоценил собственные возможности и не смог изолировать российскую экономику от всех остальных. Он отметил, что мир нуждается в российских энергоресурсах, замену которым не так то просто найти, а рынком их сбыта являются не только лишь страны-союзники Вашингтона. Таким образом, благодаря глобализации мировой экономики для России остаются открытыми множество рынков в разных регионах, подчеркнул журналист. «Важной причиной стабилизации рубля стало то, что деглобализация оказалась невозможной», — заключил он.

Ранее министр иностранных дел Венгрии Петер Сийярто заявил, что схема, позволяющая платить России за газ в рублях и не нарушающая санкции Евросоюза, существует, и страна может ее использовать для дальнейших расчетов.

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Марина Совина
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