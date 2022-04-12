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В Роспотребнадзоре назвали долю омикрон-штамма среди всех случаев COVID-19

Роспотребнадзор: 96,3% выявляемых случаев COVID-19 в России приходится на омикрон

Фото: Эмин Джафаров / Коммерсантъ

В России на омикрон-штамм приходится 96,3 процента всех выявляемых случаев коронавируса. Об этом сообщается на сайте Роспотребнадзора.

«За отчетную 14 неделю загружено 1 257 сиквенсов, из которых к геноварианту Omicron отнесены 1 211 сиквенсов (96,3 процента от общего количества сиквенсов)», — говорится в сообщении ведомства.

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Там добавили, что на дельта-штамм в стране приходится 1,5 процента заражений, на другие не доминирующие варианты — еще 2,1 процента.

По словам главы Роспотребнадзора Анны Поповой, эпидемиологическая обстановка в стране остается сложной, в связи с чем важно принимать решения об ослаблении коронавирусных ограничений, основываясь на данных динамики заболеваемости. Преждевременное снятие ограничительных мер может привести к повторному росту заболеваемости, подчеркнула главный санитарный врач.

В ведомстве сообщили, что в стране в 46 регионах зарегистрировано превышение среднероссийских показателей заболеваемости.

Ранее глава Минздрава Михаил Мурашко заявил, что в России существует вероятность возникновения новой волны коронавируса. Министр также анонсировал выпуск новых рекомендаций по первичной и повторной вакцинации от коронавируса «с учетом новых форм вакцины».

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Анастасия Шейкина
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