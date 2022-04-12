Путешествия
ВсеРоссияМирСобытияПроисшествияМнения
Путешествия

Раскрыты самые популярные среди россиян города для поездок весной

«Работа.ру»: 63 процента россиян хотели бы провести весенние выходные в Сочи

Фото: Unsplash

Аналитики сервиса «Работа.ру» раскрыли самые популярные среди отечественных туристов города России для путешествий весной на выходные. Об этом сообщает RT со ссылкой на исследование онлайн-платформы.

Согласно полученным данным, 63 процента соотечественников хотели бы отдохнуть на побережье Сочи. Вторым по востребованности городом оказался Санкт-Петербург — 56 процентов респондентов назвали его лучшим местом для двухдневной поездки весной, а еще 45 процентов опрошенных выбрали бы для досуга Калининград.

Материалы по теме:
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубеж Кому можно выезжать и въезжать в страну?
Россия начала открывать границы для выезда россиян за рубежКому можно выезжать и въезжать в страну?
8 июня
Запасной выход Какие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
Запасной выходКакие чудеса природы можно увидеть, не покидая России
22 июня

Кроме того, 39 процентов российских путешественников признались, что мечтали бы отправиться на выходные в Москву, 27 процентов — в Казань, еще 23 процента — в Екатеринбург. При этом каждый седьмой россиянин (14 процентов) выбрал бы Владивосток, а каждый девятый (11 процентов) — Новосибирск.

Ранее сообщалось, что отечественный авиаперевозчик Nordwind запустил распродажу авиабилетов по стране со скидкой до 15 процентов. Акция продлится с 11 по 24 апреля и будет распространяться на перелеты из Москвы в Санкт-Петербург, Сочи, Минеральные Воды, МахачкалуАстраханьВладикавказ и Омск.

Только то, что важно для вас, — в «Ленте дня» в Telegram. Подписывайтесь
Валентина Процкова
Обсудить
Последние новости
Путин заявил о возобновлении лунной программы России
Жителей Белгорода пригласили вступить в народную дружину
Терапевт назвал сосудистые звездочки первыми сигналами десяти болезней
Журналисты назвали замену белому свадебному платью
Депутат Госдумы предложил конфисковать и национализировать YouTube
Корова родила теленка с двумя головами и шестью ногами
Французский гигант нашел способ ускорить процесс отказа от российского газа
Россиянам облегчили процесс въезда в Египет
В Москве недосчитались элитного жилья
Стало известно о возможном появлении новых спин-оффов сериала «Во все тяжкие»
Все новости
РедакцияРекламаПресс-релизыТехподдержкаСпецпроектыВакансииRSS
© 1999–2022 ООО «Лента.Ру»
Нашли опечатку? Нажмите
Ctrl+Enter
18+
Лента добра деактивирована.
Добро пожаловать в реальный мир.